Siirt’in Kurtalan ilçesinde kamulaştırılan 21 sınıflı özel bir kolej binası, Kurtalan Fen Lisesine tahsis edildi.

Yeni bina, modern eğitim anlayışına uygun olarak kütüphane, konferans salonu, zengin atölyeler, yüzme havuzu ve spor salonu gibi imkanlarla donatıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde hizmete girecek olan binayla, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı hedefleniyor.

Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün den yapılan açıklamada projede emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür edilerek, ’’Fen Lisesine tahsis edilen bu eğitim kurumunun, öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, gençlerimizin başarılarla dolu bir eğitim hayatına katkı sunmasını diliyoruz’’ denildi.