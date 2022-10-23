Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Kurşunlu Külliyesi ve Camii, şehir dışından grup halinde ziyarete gelen vatandaşlarla birlikte eski kalabalık günlerini aratmıyor.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Kurşunlu Külliyesi ve Camii, şehir dışından grup halinde ziyarete gelen vatandaşlarla birlikte eski kalabalık günlerini aratmıyor.

16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir eser olan Kurşunlu Külliyesi, Osmanlı Devleti vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517 yılında yapıldı. Tarihi Odunpazarı Evleri’nin hemen yanında bulunan külliye, tarihi dokusuyla birlikte ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri adeta geçmişe götürüyor. İsmini tamamen kurşunla kaplı olan kubbesinden alan Kurşunlu Camii’nde, hafta sonu yoğunluğu da yaşanıyor. Şehir dışından Eskişehir’i gezmeye gelen grupların uğrak noktası olan külliye, eski zamanlardaki kalabalık günlerini aratmıyor. Güneşli geçen hafta sonunu değerlendirmek için turlar ile Eskişehir’e gelen vatandaşlar, tarihi sokaklarda fotoğraf çekiniyor. Öte yandan Odunpazarı bölgesi, Osmanlı mimarisinin yansımaları ve tarih kokan sokaklarıyla, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettiği yer oluyor.