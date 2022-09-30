Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde yaşayan Remzi Orhan isimli çiftçi, katıldığı arıcılık kursu sayesinde arıcılık mesleğini öğrenerek bal satıp ekmek parasını kazanıyor.

Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde yaşayan Remzi Orhan isimli çiftçi, katıldığı arıcılık kursu sayesinde arıcılık mesleğini öğrenerek bal satıp ekmek parasını kazanıyor.

Hocalar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından geçen yıl arıcılık kursu açıldı. 84 saat süren kursa ilçe merkez ve köylerinden 20 kursiyer katıldı. Güre köyünde çiftçilik yapan Remzi Orhan da bu kursu başarı ile tamamladı. Kurs sonrası Remzi Orhan, 40 kovan arı ile bal yetiştirmeye başladı. İlk etapta 100 kilonun üzerinde bal elde eden Remzi Orhan ilçede ki pazarda ballarını pazarlayarak aile ekonomisine de katkı sağlamaya başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Erkam Işık “İlçemizde alternatif gelir sağlayıcı alanlardan biri olarak gördüğümüz arıcılık mesleği ile ilgili 2020 yılında başlattığımız çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. arıcılık kursuna katılan Remzi Orhan isimli kursiyerimiz bu kurs vesilesiyle arı ürünleri yetiştirerek gelir etmeye başlaması bizleri mutlu etti” dedi.