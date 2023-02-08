Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından başlatılan giyim kursunda dikilen kıyafetler deprem bölgesinde kalan afetzedelere gönderilmek üzere dikilmeye başlandı. Daha önce Covit salgınında maske üretimi yapan kursiyerler bu kez makaslarını, iğne ve ipliklerini depremzedeler için hazırladı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından başlatılan giyim kursunda dikilen kıyafetler deprem bölgesinde kalan afetzedelere gönderilmek üzere dikilmeye başlandı. Daha önce Covit salgınında maske üretimi yapan kursiyerler bu kez makaslarını, iğne ve ipliklerini depremzedeler için hazırladı.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi, Giyim Üretim Teknolojileri alanında açılan kurslarda usta öğretici ve kursiyerlerle birlikte gönüllülük esası ile maske dikimi yaptı. Kursiyerler bu kez 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kez içlik ve eşofman takımı üretmek için hazırlıklara başladı.

Diğer yandan Usta Öğretici Nihal Kurt’un sorumluluğunda kursiyerler gönüllü çalışmasıyla giysilerin dikimine başlanıldı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aysun Çapkın’ın katkısıyla da temin edilen polar kumaşlardan ilk aşamada on beş takım eşofman üretilecek. Kumaşlar hayırseverlerin bağışları ile temin edilecek.