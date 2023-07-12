Samsun Canik Belediyesi Hanım Konakları kursiyerleri kadınların hazırladıkları ürünler görücüye çıktı.

Düzenlenen sergi programında Canikli kadınların bin bir emekle hazırladığı ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. Yoğun bir ilgi ve katılımın yaşandığı Canik Belediyesi Hanım Konakları sergisinin açılışını gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek, kendilerini tebrik etti. Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturdukları yüzlerce Canikli kadının meslek sahibi olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Hanım Konakları ile Canikli kadınların iş gücü katılımında yer almasını sağlayarak, istihdama katkı sunduklarını söyledi.

Hanım Konakları’nda Canikli kadınlara yönelik ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızda, ilçemizdeki hanım kardeşlerimize yönelik ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan hanım kardeşlerimiz ilgi alanlarına göre aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor. Hanım kardeşlerimizi meslek sahibi yaparak istihdama katkı sağlıyoruz. Aldıkları eğitimler neticesinde iş gücüne katılan hanım kardeşlerimiz, iş hayatında liderlik pozisyonlarında ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer alıyor. İş dünyasında farklı bakış açıları ve düşünce tarzlarıyla yer alan hanım kardeşlerimiz çeşitli bir liderlik yapısının oluşmasına da katkı sunuyor” dedi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda ilçedeki kadınlara özel kültür ve sanat etkinlikleri, seminerler ve konferansların düzenlediğini ifade eden Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızda mesleki eğitimlerimiz ile birlikte ilçemizdeki hanım kardeşlerimize özel kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Hanım Konaklarımızda, ilçemizdeki hanım kardeşlerimiz için seminerler ve konferanslar düzenliyor, kendilerini alanında uzman isimlerle buluşturuyoruz. Allah’ın izniyle hanım kardeşlerimiz için daha nice güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kursiyerlerin ürünlerini görücüye çıkardığı sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.