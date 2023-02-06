Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü kursiyerlerinin yaptığı sıcak yemekler, eğitimin ikinci yarısı ilk gününde yine Halk Eğitim Okul Öncesi sınıfındaki minik öğrencilere ikram edildi.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü kursiyerlerinin yaptığı sıcak yemekler, eğitimin ikinci yarısı ilk gününde yine Halk Eğitim Okul Öncesi sınıfındaki minik öğrencilere ikram edildi.

Manisa’da "Okul Öncesi Beslenme Projesi" çerçevesinde, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yer alan okul öncesi sınıfındaki 13 minik öğrenciye, okulun ilk gününde yine Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü kursiyerlerinin hazırladığı sıcak yemekler ikram edildi. Kursiyerlerin hünerli ellerinden çıkan sıcak yemekler soğuk kış günlerinde öğrencilerin içini ısıttı. Projede Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Balcı, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Müdür Yardımcıları Orhan Çelik, Mustafa Tire ve Meral Çetinkaya hazırlanan ikramları öğrencilere elleriyle teslim etti.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür İlyas Kayaokay, yaptığı konuşmasında “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek ikramı başlatılmıştır. Biz de Halk Eğitimi Merkezi olarak kendi bünyemizde bulunan Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü atölyemizde öğretmenimiz önderliğinde kursiyerlerimizin titizlikle hazırladığı yemekleri, bünyemizdeki okul öncesi öğrencilerimize sunduk” dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni Merve Boz, “Bugün bölümümüzde eğitim alan 12 kursiyerimizle hazırladığımız menü ile sebzeli mercimek çorbası, köfte ve makarna hazırladık. Yanında ayran ikram ettik” ifadelerini kullandı.