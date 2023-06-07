Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde kursiyerler yaptıkları el sanatları ürünleri sergide vatandaşların beğenisine sundu.

Hanönü ilçesinde Hanönü Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde sergi düzenlendi. Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen sergide Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerler el sanatları ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Programa Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Öüdürü Abdullah Turan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Emin Arslan, "İlçe Halk Eğitim Merkezimiz her yıl kurslarını geliştirerek eğitimlerini sürdürüyor. Kurslarda ve programda emeği geçen hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. İlçemizdeki tüm eğitim kurumlarımıza desteğimizi sürdürmeye, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sergi 3 gün boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.