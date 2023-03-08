Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Suzan Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kursiyerleri için pasta yaparak günlerini kutladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Suzan Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kursiyerleri için pasta yaparak günlerini kutladı.

Beldenin Yeni Mahalle’de bulunan ‘Köy Yaşam Merkezi’nde dikiş kursuna giden kursiyer kadınlar, usta öğreticileri tarafından kendileri için hazırlanan pastayı keserek günlerini kutladı. Kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu söyleyen usta öğretici Suzan Karaca, “ Okulda öğretmen, fabrikada işçi, tarlada çiftçi, evde anne olan kadınlar hayatın gerçeğidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi.