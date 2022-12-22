Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Kurs merkezindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık aşamasında katkı sağlayacak kitaplar ücretsiz olarak dağıtıldı. Kitaplarını alan öğrenciler, eğitimlerinde hiçbir masraftan kaçmayan ve her zaman kendilerine destek olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.

Kurs merkezi ziyaretinde sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle vakit geçiren Belediye Başkanı Topaloğlu, kurs merkezinde eğitim veren alanında uzmanlaşmış öğretmenlerle de sohbet etti.

“Çocuklarımız var güçleriyle çalışıyor”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla çıktıkları yolda öğrencilere yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Topaloğlu, kurs ziyareti sırasında öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı gördüğünü ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımıza kitaplarını dağıttık. Ücretsiz olarak verilen bu kitaplar aldıkları eğitime de katkı sağlayacaktır. Çocuklarımız var güçleriyle çalışıyor. Biz çocuklarımızdan umutluyuz. En büyük mutluluk bu çocukların mutlu olmasıdır. Hepsine başarılar diliyorum. Kemer Belediyesi olarak eğitime katkılarımız devam edecek” dedi.

“Kendi öz amcamı görmüş gibi oldum”

Öğrencilerden Hüseyin Uygar Aslan, yaptığı açıklamada, derslerin çok iyi geçtiğini belirterek, “Derslerimize katkı sağlayacak olan kitapların ücretsiz verilmesini sağlayan Başkanımız Necati Topaloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ben Necati Başkanı ilk gördüğümde kendi öz amcamı görmüş gibi oldum. Çok samimi birisi. Kendisini çok seviyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Sadi Sevindik ise ücretsiz olarak eğitim almasını sağlayan ve ücretsiz dağıtılan kitaplardan dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ettiğini dile getirerek, Başkan Topaloğlu’nu örnek aldığını kaydetti. Öğrencilerden Aleyna Şıhça, ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini aktardı. Öğrencilerden Yiğit Çetin de kurstaki çok öğretmenler sayesinde çok iyi bir eğitim süreci yaşadıklarına işaret ederek, öğrencilere sağladığı katkılardan dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini belirtti. Öğrencilerden Refika Saçu da güzel bir eğitim süreci geçirdiklerini ve sürekli deneme sınavlarına girdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ettiğini söyledi.

Öte yandan Başkan Topaloğlu, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdığı zaman öğrencilere gezi düzenleyeceği müjdesini de verdi.