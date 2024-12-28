Düzce Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde, BELMEK kursiyerlerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

AFAD Düzce İl Müdürlüğü’nde görevli uzmanlar tarafından afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla BELMEK Aziziye kurs merkezinde eğitim düzenlendi. Afet Farkındalık Eğitiminde, başta deprem olmak üzere yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetler öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasındaki doğru davranışlar ve afet sonrasında yapılabilecekler kapsamlı olarak katılımcılara aktarıldı. AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulamasının tanıtımı da yapıldı.

AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal, Türkiye’nin 81 ilinde milyonlarca kişiye eğitim vererek toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.