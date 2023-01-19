Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nce bir ilkokulda açılan kursa katılan kursiyerler, gönüllü olarak yaptıkları kıyafet ve kalemliklerle ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirecek.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nce bir ilkokulda açılan kursa katılan kursiyerler, gönüllü olarak yaptıkları kıyafet ve kalemliklerle ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirecek.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), Fatih İlkokulu’nda öğrenci velilerine yönelik olarak dikiş-nakış ve giyim kursu açtı. Dikiş-nakış ve giyimle ilgili aldıkları teorik bilgileri pratiğe döken 30 kursiyer, usta öğreticilerinin desteği ile meslek sahibi olmanın adımlarını atmaya başladı. Tecrübe kazanarak kendilerini geliştiren kursiyerler, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmeye karar verdi. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için kolları sıvayan kursiyerler, el emeği göz nuru dökerek kıyafet ve kalemlik gibi ürünler hazırladılar. Kursiyerlerin hazırladıkları ürünler, ihtiyaç sahibi 92 öğrenciye karne hediyesi olarak ulaştırılacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Fatih İlkokulu’ndaki kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerin meslek öğrenmenin yanında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını vurgulayan Çetin, “Anne şefkatinin en güzel yansımasına şahitlik ettik” dedi.

Çalışmada emeği geçen kursiyer ve usta öğreticileri kutlayan Milli Eğitim Müdürü Çetin, “Halk Eğitimi Merkezi’mizce açılan dikiş-nakış kursundaki kursiyerlerimiz, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yüzünü güldürmek için böyle bir çalışmaya imza atmış. Kursiyerlerimizin emek ve çabaları ile üretilen kıyafet ve kalemlikler, özenle paketlenerek 92 öğrencimize karne hediyesi olarak verilecek. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze, kurs öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinin eline ve emeğine sağlık. İmece usulüyle çok güzel kıyafetler hazırlanmış. Meslek öğrenme gayesiyle geldikleri kursta, yardımlaşmanın ve dayanışmanın da özel bir örneğini sergilediler.

Okul idaremize teslim edilen kıyafet ve kalemlikler, yarıyıl karnesini alacak 92 çocuğumuza karne hediyesi olarak dağıtılacak” şeklinde konuştu.

Kursiyer kadınlar ise projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.