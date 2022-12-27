Aydın’ın Efeler ilçesinde Halk Eğitim Merkezi El Sanatları kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları el emeği ürünleri açacakları sergi ile görücüye çıkarmaya hazırlanırken, herkesi sergiye davet etti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Halk Eğitim Merkezi El Sanatları kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları el emeği ürünleri açacakları sergi ile görücüye çıkarmaya hazırlanırken, herkesi sergiye davet etti.

Efeler Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan vatandaşlar kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede el sanatları kursuna giden kursiyerler, yaptıkları el emeği ürünleri görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. 29 Aralık Perşembe günü açılacak olan El Sanatları Sergisi’nde hediyelik eşya olarak satacak olan kursiyerler hem ürünlerini sergileyecekler hem de ev ekonomisine katkı sağlayacak. Kursiyerler, aile bütçelerine katkı olması amacıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergiye ise tüm Aydınlıları davet etti.