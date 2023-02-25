Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aktif faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi, depremzedelerin yaralarını sarmak için var gücüyle üretmeye devam ediyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aktif faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi, depremzedelerin yaralarını sarmak için var gücüyle üretmeye devam ediyor.

Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi’nin Perşembe beldesi Yenimahalle’de açtığı ‘Köy Yaşam Merkezi’nde 16 kursiyer depremzedeler için dikiş makinesinin başına geçti. Asrın felaketinde depremzedelere kışlık ihtiyaçlarını dikmek için kursiyerleri ile hiç tereddüt etmeden makine başına geçen Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Suzan Karaca, “Doğal afeti ilk duyduğumuz zaman derinden yaralandık. Milletimize ne yapabiliriz, devletimizin yanında nasıl olabiliriz, kardeşlerimiz soğukta üşüyor. Kursiyerlerime mesaj attım ertesi gün hepsi gelip seferber oldular. Halk Eğitimi Müdürümüzün temin ettiği ve kendi kumaşlarımızla elimizden ne geliyorsa dikmeye başladık" dedi.

“Bir parça daha fazla ürün çıkarmak için canla başla çalıştık”

Usta öğretici Karaca, “Çocuk kıyafeti, battaniye, polar takımları, bebek kıyafetleri, uyku tulumu gibi kışlık giyecekler kesimi yapılarak makinelerde dikiliyor. Kursiyerlerim hiç giyilmeyen kıyafetler yolladı. Depremzedelerin yanında olduğumuzu hissettirmek için elimizden geleni yaptık. Halk Eğitimimize teslim ettik yerine ulaştırıldı" dedi.

Bir yıldır kursa gelen kursiyer Nebahat Cıvak buruk acı yaşandığını söyleyerek, “Halk Eğitim destek verdikçe bu kurslara gelmek istiyoruz. Biz evimizi, yapılacak işi bilen insanlarız. Sosyal hayatı bilmiyorduk. Bu yaşta öğrendik. Üretip dikiyoruz. Allah depremde ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Kurtulan canlara ise çam sakızı elimizden geldiğince ürünler diktik" ifadelerine yer verdi.

"Kardeşlerimiz için ellerinden geleni yaptılar"

Mesai saati gözetmeksizin depremzedeler için dikiş dikildiğini söyleyen Halk Eğitim Müdürü İsmail Üzülmez, “Öncelikle ülkemiz yüzyılın felaketini yaşadı. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sağ kalan kardeşlerimiz için bu soğuk kış günlerinde elimizden ne gelir diye düşündük. Temin ettiğimiz kumaşlarla bütün atölyelerimizde afetzedeler için ne gerekiyorsa AFAD’ın listesine göre üretimi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Köy yaşam merkezimizde dikilen kıyafetler dahi afetzedelere ulaştı. Yani 2022 yılında bakanlığımızın uygulamaya koymuş olduğu köy yaşam merkezlerimizde bu deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için elinden geleni yaptılar” diyerek kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Deprem bölgesine bin bir emekle dikilip gönderilen kıyafetlerdeki notta ise şu satırlar yer aldı:

“Zonguldak Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Üretim Teknolojileri Atölyelerinde üretilmiştir. ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.’ Deprem nedeniyle yaşadığınız acılarınızı ve sıkıntılarınızı kalpten paylaşıyoruz. Dualarımız sizinle."