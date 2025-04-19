Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Grafiksel Çizimler Kursu kursiyerleri, Alaçatı Ot Festivali için hazırladıkları özel sergiyle büyük beğeni topladı. Festival kapsamında sanat sokağında kurulan büyük çadırda sergilenen eserler, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kurs eğitmeni Deniz Deviren yönetiminde hazırlanan suluboya ve akrilik çalışmalar, yenebilen otlar, Alaçatı’nın otantik sokakları ve yerel kültürünü konu aldı. 14. Alaçatı Ot Festivali’nde sanatseverlerle buluşan sergi, birçok ziyaretçi tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada da paylaşıldı. Sergiyi ziyaret eden Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, başarılı çalışmalarından ötürü kursiyerleri tebrik etti. Doğruyol, ilerleyen dönemde bu serginin hem Çeşme’de hem de farklı şehirlerde açılması için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Çeşme Belediyesi tarafından Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol’a ve Kurs Eğitmeni Deniz Deviren’e 14. Alaçatı Ot Festivali’ne katkılarından dolayı festival için özel olarak hazırlanan pullar takdim edildi.