Bitlis’in Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aile Destek Merkezindeki yaz kurslarına katılan kız öğrencilere yönelik gezi ve piknik düzenlendi.

Ahlat Aile Destek Merkezi bünyesinde bulunan ahşap boyama, tezhip, resim, din eğitimi kurslarına katılan toplam 45 öğrenci eğitim alıyor. Yaz kurslarına katılan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Güven Ayber denetiminde öğrenciler ilk olarak tarihi yerleri gezdi. Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere tarihi mekanları gezen öğrencilere, Ayber tarafından bilgi verildi.

Gezinin ardından öğrenci ve eğitmenler, millet bahçesinde piknik yaparak etkinliği sonlandırdı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaz kurslarına yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Şu an müdürlüğümüz bünyesinde açılan çeşitli alanlarda yaz kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yaz boyunca gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin yanı sıra tarihi ve kültürel geziler de düzenliyoruz. Böylece yaşadıkları şehrin doğasını ve tarihini de gezerek öğreniyorlar” dedi.