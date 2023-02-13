KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde idareci, öğretmen ve kursiyerler, bir araya gelerek hazırladıkları yaprak dolmalarını deprem bölgesine gönderdi.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde idareci, öğretmen ve kursiyerler, bir araya gelerek hazırladıkları yaprak dolmalarını deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlar içinde yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı idareciler, eğitim personeli ve kursiyerler, bir araya gelerek yaprak sarması başta olmak üzere gıda maddesi ve yardım malzemesi hazırladı. Bunun yanı sıra kursiyerler, deprem bölgesine gönderilmek üzere bere ve atkı da ördü.

Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 200 adet köy ekmeği, 4 büyük koli yaprak dolması sarması ve bin adet kefenin yanı sıra giyim ve ısıtıcı malzemesi ile atkı ve bereler, Tosya Kaymakamlığı Yardım Platformuna teslim edildi.

Tosya Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere eşofman takımı dikimi, uyku tulumu dikimi ve diğer giyecek dikimi için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, en kısa sürede bunları da tamamlayarak depremzede vatandaşlara göndereceklerini kaydetti.