Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kursiyerleri, atık ağaç parçalarını Yıldırımlı minikler için oyuncağa dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kursiyerleri, atık ağaç parçalarını Yıldırımlı minikler için oyuncağa dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlediği ‘CNC Torna Mesleki Geliştirme ve Uyum Programı’ devam ediyor. Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Çizim ve CNC Freze ve Torna Eğitimi ile gençler öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı bulurken mobilya üretim merkezlerinde parça halindeki kayın ağacı artıklarından Yıldırımlı çocuklar için oyuncak üretiyor.

Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde genç istihdamını arttırmak için 18-35 yaş arası vatandaşlara istihdam açığı olan meslek gruplarında eğitim verdiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mart 2021’den eğitim gören 820 kursiyerimizden 142’sini istihdama kazandırdık. Başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Tesisimizde verilen eğitimlerden yararlanan yüzlerce gencimizi istihdama kazandırırken yine eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimiz de kendi işinin sahibi oldu. Gençlerimize hem meslek öğretiyoruz hem de onları iş sahibi yapıyoruz” dedi.