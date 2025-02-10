Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde açılan el sanatları kursuna kayıtlar başlarken, kurslara katılan kursiyerler, öğrendikleri boyama ve süsleme teknikleriyle kullandıkları malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından Atça Mahallesi ek hizmet binasında el sanatları kursu, vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kursa kayıt başvuruları da başlarken, kursa katılan kursiyerler boyama ve süsleme teknikleri ile taşlardan su kabaklarına, örgüden hasıra kadar birçok malzemeyi, birer sanat eserine dönüştürüyor. Küçük taşları boyayıp dekoratif süslere, su kabaklarını fenerlere, ipleri kolye, bileklik ve anahtarlığa, örgüleri atkı bereye dönüştüren kursiyerler, aynı zamanda atık malzemeleri de değerlendirerek geri dönüşüme destek oluyor. Yeni dönem kayıtlarının başladığını duyuran Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Atça Mahallesi Ek Hizmet Binamızda el sanatları kursumuz başlamıştır. Kayıtlarımız devam etmektedir" ifadelerine yer vererek, herkesi kurslara katılmaya davet etti.