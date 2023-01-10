Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kuaförlük ve cilt bakımı kursunda eğitim gören kursiyerler ilçeye bağlı köylerde köy sakinlerine yönelik saç bakımı, makyaj ve cilt bakımı yapmaya başladı.

Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kuaförlük ve cilt bakımı kursunda eğitim gören kursiyerler ilçeye bağlı köylerde köy sakinlerine yönelik saç bakımı, makyaj ve cilt bakımı yapmaya başladı.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta eğitim alan kursiyerler ilçeye bağlı Mahmut Köyü İlkokulu öğrencilerine ve köy sakinlerinin saç bakım ve cilt bakımlarını yaptı. Gönüllü olarak eğitimlerini sürdüren kursiyerler yaptıkları çalışmalarla minik öğrencilerin de gönüllerini aldı. Köy sakinleri ve öğrenciler kursiyerlere teşekkür etti.