Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılına özel, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kursiyerlerinin hazırladıkları ürünlerin sergilendiği el sanatları sergisi beğeni topladı.
Atatürk Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutanı Görkem Güncan, daire amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.