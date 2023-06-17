Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ve Sinop İş İnsanları Derneği iş birliğinde "E-Ticaret Kullanımının Geliştirilmesi Eğitim Projesi" kapsamında eğitim alan 140 kursiyer düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Sabahattin Ali Kültür Merkezinde düzenlenen belge törenine Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, İl Ticaret Müdürü Yavuz Selim Aykan, Sinop Defterdarı Mustafa Karadeniz, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, “Sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasiye katkılarının yanı sıra büyüme ve kalkınmaya, bölgenin ekonomik gelişmesine ön ayak olması ile ilgili SİNDER’in başlatmış olduğu bu proje ile beraber hem de devlet olarak Ticaret Bakanlığımız ve STK birlikteliğinde gerçekleştirilmiş olan bu proje sonucunda e-ticaret eğitimi verilen kişilere sertifikalarını sunmak üzere bir aradayız. Bu proje oldukça kıymetli bir proje. İl Ticaret müdürümüzün öncülüğünde Sanayi Bakanlığımıza, Yılmaz Başkanımızın öncülüğünde SİNDER’e ve üyelerine, Valiliğimize ve bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Burada öncelikle bir hakkı teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sinop İş İnsanları Derneği ilimizde son kurulan derneklerden bir tanesi. Kurulalı daha 2 yıl kadar olmuşken Sinop’un iş dünyasını bir araya getirmeyi başardılar. Bu anlamda başta Sayın Başkan Yılmaz Öz ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten STK’lar bizim için çok önemli. Sinop’un STK’lar konusunda çok ciddi bir yatkınlığı var. İlimizde benim bildiğim kadarıyla 300’ün üzerinde benzer derneklerimiz var. Tabii, bunların içinde çok aktif olanlar var, olmayanlar var. Bence bugün en aktif olan derneklerimizden bir tanesinin etkinliğindeyiz. Üzerinde çalışılan bu proje bence çok kıymeti bir proje. Özellikle ticaretteki değişim ve gelişim karşısında mutlaka bizim de entegrasyonu sağlamamız noktasında başarılı bir proje. Biz yıllardır Sinop’ta iş dünyası ticareti konuşurken, Sinop’un pazara uzaklığından, rekabetçi dezavantajlığımızdan bahsederdik. Yani Sinop’ta ürettiğimiz ürünleri pazarlama noktasında, özellikle büyük kentlere pazarlama noktasında bir dezavantajımız olduğunu hep konuşurduk. Ama dünya artık öyle bir noktaya geldi ki dünya her geçen gün biraz daha küçülüyor. Dünyanın bir ucuna daha ulaşmak artık dakikalarla, saniyelerle ölçülüyor. Bu anlamda özellikle son dönemde ve yaşadığımız pandemi ile birlikte hepimizin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi e-ticaret oldu. Bu anlamıyla bu farkındalığı ortaya koyan ve hayata geçirdikleri proje ile bizim de farkındalığımızı artırdıkları için başta başkan ve derneğimizi kutluyorum. Umuyorum ki bu e-ticaret projesinden yararlanan arkadaşların açtığı yeni ticarethanelere şahit olacağız. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi olacak” ifadelerine yer verdi.

Programda son olarak söz alan SİNDER Başkanı Yılmaz Öz ise “Sinop İş İnsanları Derneği SİNDER olarak ilk projemizi üyelerimizin ve bu alanda faaliyet göstermeyi planlayan tüm halkımıza katkı sağlayacak ’SİNDER E-Ticaret Kullanımının Geliştirilmesi Eğitim Projesi’ 7 Haziran 2022 tarihinde Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü kanalıyla, İçişleri Bakanlığına sunulmuş olup 5 Ekim 2022 tarihinde bakanlık ve valilik tarafından onaylanmıştır. Bu proje kapsamında ilimizde 140 kişiye haftalık 24 saat olmak üzere Ticaret Müdürlüğünün organizesi ile çalışmalar tamamlanmıştır. Kurs bitiminde kursa katılanlara Katılım Belgelerini vermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız” diye konuştu.