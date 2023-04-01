DÜZCE(İHA) – Çilimli Halk Eğitim Merkezi ahşap kursuna giden kursiyerler yaptıkları ahşap oyuncaları deprem bölgesindeki çocuklara gönderdiler.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Düzce’nin Çilimli ilçesinde ki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden ahşap kursunda kursiyerler beşik, araba, hayvan figürlü oyuncaklar yaptılar. Deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürmek üzere hazırlanmış doğal ahşaptan yapılmış özgün oyuncaklar bölgeye yola çıkmak üzere hazırlandı. Kursiyerler “Birlikte yeniden ayağa kalkacağız” dediler.