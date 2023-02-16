Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden deprem bölgesine ’su geçirmez’ uyku tulumu üretiliyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden deprem bölgesine ’su geçirmez’ uyku tulumu üretiliyor.

Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri, depremzedeler için kolları sıvadı. Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri, Tavşanlı İlçe Milli eğitim Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesindeki depremzedeler için ’su geçirmez’ tulum dikimi gerçekleştiriyor.

Tavşanlı İlkokulu’ndaki ve diğer atölyelerde de yardımseverlerin desteği ile alınan kumaşlardan depremzedeler için uyku tulumu imal ediliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Alparslan, "6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası bizimde bizim de taşın altına elini koymamız icap ettiğini hissederek arkadaşlarımız deprem bölgesi için bir şeyler üretmeye onlarda faydalı olmaya çalışıyorlar. Geçen hafta yaklaşık 850 parça eşofman üstü-altı, kaşkoller, berele üreterek deprem bölgesine gönderildi. Arkadaşlarımız bu konuda gerçekten özverili çalışıyorlar. Bu kursiyerlerimiz bu sene yeni. Ama sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Dün itibari ile 8 kursumuzda tulum dikimi yaptık. 150 tane uyku tulumunu hazır hale getirdik. Bu tulumların alımında hayırsever vatandaşlarımızın katkıları kendi Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği’nin katkıları ile kumaşları temin edip hocalarımıza teslim ettik, onlar da dikimlerini yaptılar. Hepsinin eline emeğine sağlık” dedi.

Tulum diken kursiyerlerden Kadriye Açıkgöz, “İstasyon Mahallesi’nde dikiş kursundayız. Bu sene ilk senemiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için uyku tulumu dikiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsinin eline sağlık. Bu sene başladık. Bu imkanı sunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.