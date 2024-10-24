Çayırova’da dikiş kursunda eğitim alan kadınlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde dikiş makinelerinin başına geçti.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan kursiyerler, anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. Ekim ayı itibariyle derslerin başladığı Veli Eğitim Kurslarına kayıt yaptıran vatandaşlar, eğlenerek öğrenmenin ve kendilerini geliştirmenin farkını yaşıyor. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilgi Evi’nde eğitim gören kursiyerler ise tatlı bir telaş içerisinde. Dikiş kursunda eğitim alan kadınalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Türk Bayrağı dikiyor.

"Bu kurs sayesinde bayraklarımızı bile kendimiz hazırlayabildik"

Dikiş kursunda eğitim alan Burcu Yılmazer, "Dikiş kurslarından çok memnunuz. Bu sene ikinci senem, birçok parça diktik ve sergiler hazırladık. Bu kursların maddi katkısından çok manevi olarak hem kafamızı dağıtıyoruz, hem de arkadaşlarımızla eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Buna artı olarak da dışarıdan alabileceğimiz birçok şeyi burada dikebiliyoruz. Bu kurs sayesinde bayraklarımızı bile kendimiz hazırlayabildik. Öğretmenlerimize, kurum çalışanlarımıza ve Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Dikişe çok meraklıyım"

Bu yıl ilk kez kursa kayıt yaptıran Leyla Yakışan ise "Bugün ilk günüm kursta. Hocamız sağ olsun çok ilgilendi. Dikişe çok meraklıyım. Kayıt olmayı çok istiyordum ve bu yıl kayıt yaptırabildim. Kendim bir şeyler dikmeyi ve üretmeyi çok seviyorum. Şu an Türk bayrağı dikiyoruz. Çok mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

"Bütün sınıfı ay-yıldızlı bayrağımızla dolu görünce çok duygulandık"

Kurs hakkında bilgiler veren eğitmen Emine Selma Çiftçi, "Önceki dönemden ve yeni kayıt yaptıranlar olmak üzere kursiyerlerimizle eğitimlere başladık, çalışıyoruz. Herkes kişisel olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız yaklaştığından dolayı 29 Ekim etkinliği olması için bayrağımızı da kendimiz dikelim istedik. Bununla ilgili de bir çalışma başlattık ve bayraklarımızı da tamamladık. Herkes çok memnun oldu ve manevi olarak da çok özel bir çalışma yaptık. Bütün sınıfı ay-yıldızlı bayrağımızla dolu görünce çok duygulandık" ifadelerini kullandı.