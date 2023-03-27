Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda eğitim gören genç kursiyerler, deprem afeti sürecinde de antrenmanlarını antrenörlerinin kendileri için hazırladıkları özel programlarla aralıksız olarak sürdürdü. Zorlu sürecin ardından çalışmalarına antrenman yaptıkları tesislerde devam eden gençlerin en büyük arzusu, toplumun faydasına yönelik çalışmalara imza atmak.

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında yakaladığı yüksek başarı ortalaması ile hayallerine giden yolda gençlere büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, (POMEM) Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), Spor Bilimleri Fakülteleri, Bekçilik ve Spor Liseleri Sınavı’na hazırlanan yüzlerce gence, kurslarının 3’üncü döneminde de destek olmaya devam ediyor.

Deprem felaketinin ardından spor merkezlerindeki çalışmalarına ara vermek durumunda kalan ancak antrenörlerinin kendileri için hazırladığı bireysel programları imkan buldukları her alanda harfiyen uygulayan genç kursiyerler, yeniden daha güçlü imkanlarla ikinci evleri olarak gördükleri tesislerde çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında görev yapan uzman eğitmenler ise kursiyerlerin fiziksel ve zihinsel olarak süreci en az hasarla atlatmaları için hummalı bir mesai yapıyorlar. Antrenmanları sosyal etkinlikler ve teorik eğitimlerle destekleyen antrenörler, zorlu süreci adeta kolaya çeviriyorlar.

“Hedefime daha güçlü bir şekilde ilerliyorum”

Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında, PMYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri Sınavlarına hazırlanan kursiyerlerden Selin Yaren Çöplü, deprem afeti sürecinde eğitmenlerinin kendisiyle yakından ilgilenerek hedeflerine çok daha güçlü bir şekilde yürümesine büyük destek olduklarını söyledi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde katıldığı antrenmanın ardından hazırlık sürecini değerlendiren Çöplü, “Yaşadığımız deprem afetinin ardından süreçten her anlamda çok daha güçlü çıkmak istiyordum. Bu dönemde Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında görev yapan hocalarımız benimle yakından ilgilendiler. Belirli bir dönemin ardından bireysel olarak yapacağımız çalışmaları paylaştılar. O dönemde spor salonumu sırtımda taşıdım diyebilirim. Bulduğum her fırsatta çalışmaya devam ettim. Çok şükür tekrar salonda ve diğer tesislerde çalışmalarımız başladı. Hayalimdeki mesleği yapmam için ilk etapta sınavları kazanmam gerekiyor. Sınava hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.