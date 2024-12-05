İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın açtığı kurslara katılan iki kadın, Başak Bodur ve Serap Kandemir kurs gördükleri kuruma eğitmen olarak döndü. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’ndan mezun olan Başak Bodur ile Yaş Pasta Yapımı Kursu’nu tamamlayan Serap Kandemir, sadece mesleki eğitim almakla kalmadı, bilgi birikimlerini yeni meslektaşlarını yetiştirmek için paylaşmaya başladı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılında kadınlar artık sadece sahip oldukları demokratik haklarıyla değil, yaşamın her alanında yazdıkları başarı hikâyeleriyle konuşuluyor. Mesleki ve teknik kurslarıyla İzmirlilerin çeşitli sektörlerde istihdam edilmelerine olanak sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yüzleri gülümseten pek çok örnek öyküye tanıklık ediyor. Ziraat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş arayışına giren ve Meslek Fabrikası’nda Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’na başvuran Başak Bodur, eğitim aldığı kursta eğitmen olarak çalışmaya başladı. Bir süre muhasebe ve finansman öğretmenliği yaptıktan sonra mesleğini bırakmak durumunda kalan Serap Kandemir ise hobi amacıyla eğitim aldığı Yaş Pasta Yapımı Kursu’nun ardından Meslek Fabrikası’na eğitmen olarak döndü. İçlerinde her zaman öğretme aşkı olduğunu belirten kadınlar, “Hem öğrenmenin hem de öğretmenin yaşı yok” dedirtti.

Kurstan mezun oldu, iş başvurusu kabul edildi

Meslek Fabrikası’nda yaklaşık 2 yıldır eğitmenlik yapan ziraat mühendisi Başak Bodur, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş arayışına girdiğini ve kendini geliştirmek amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’na kayıt olduğunu anlattı. 2022 yılında Meslek Fabrikası’nda eğitim alan Bodur, kurstan mezun olduktan sonra Meslek Fabrikası İstihdam Birimi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iş başvurusunda bulundu. Aldığı geri dönüşle büyük bir mutluluk yaşayan Bodur, 2023 yılı başında Meslek Fabrikası Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’nda eğitmenliğe başladı.

Kursiyerlikten eğitmenliğe

“Kursiyer olarak geldiğim kurumda eğitmenliğe başladım” diyen Başar Bodur, hem mesleği olan ziraat alanında çalıştığı hem de insanlara dokunan bir iş yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Meslek Fabrikası’nda eğitim alan kursiyerlerin meslek edinmenin yanı sıra finansal özgürlüklerini de kazandığını, bu durumun kendisini daha çok mutlu ettiğini kaydeden Bodur, “İçimde her zaman öğretmenlik yapmak ve öğretme isteği vardı. Bunu kazandığım için çok mutluyum. Bu kursta tıbbi aromatik bitkilerin ekim ve hasat zamanını, nasıl yetiştirileceğini, nasıl depolanacağını ve bitkilerden neler elde edilebileceğini gösteriyoruz. Kursumuz özellikle kadın istihdamını sağlıyor. Genç ve kadın çiftçilerin önünü açan bir kurs. Bu tür kurslar hem İzmir’e hem de kadınlara büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Meslek aşkını yüksek lisansla pekiştirdi

Serap Kandemir ise Meslek Fabrikası’nda Yiyecek İçecek Hizmetleri Kursu’nda 2 yıldır eğitmenlik yapıyor. Meslek Fabrikası ile 2017 yılında tanıştığını ve Yaş Pasta Yapımı Kursu’na hobi amacıyla başladığını ifade eden Kandemir, kurstan mezun olduktan sonra gastronomi alanında çalışmaya karar verdiğini belirtti. Bilgi birikimini bir üst noktaya taşıyarak üniversite sınavlarına girip gastronomi bölümünü kazanan Kandemir, bölümü bitirdikten sonra aynı alanda yüksek lisansa da başladı. Kendini geliştirmesinin ardından Meslek Fabrikası İstihdam Birimi’ne iş başvurusunda bulunan Kandemir, mutfaktaki yeteneğini kursiyeri olduğu kurumda eğitmenliğe başlayarak taçlandırdı. Bir yandan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde yüksek lisans öğrenciliği devam ederken bir yandan da Meslek Fabrikası’nda eğitmenlik yapan Kandemir, eğitim hayatını aksatmadan çalışabildiği için kurum yöneticilerine teşekkür etti.

Öğretmenliğe geri döndü

Meslek Fabrikası’nda kurs görmeden önce bir süre muhasebe ve finansman öğretmenliği yaptığını ancak uzun bir süre de ev hanımı olarak yaşamını sürdürdüğünü anlatan Kandemir, “Evdeydim, çalışmıyordum ve çocuklarını büyütmekle meşgul olan bir kadındım. Sosyalleşmek için hobi amaçlı Yaş Pasta Yapımı Kursu’na katıldığımda bu işi çok sevdiğimi gördüm” dedi. Meslek Fabrikası’nda eğitmen olarak çalışmaya başlamasıyla öğrencilerine kavuşan Kandemir, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Öğrencilerim benim için çok kıymetli. Burada insanlara iş, ekmek, istihdam sunuyoruz. Benim hikâyemi duyup mesleğe başlayan birçok öğrencim var. Onlara ‘siz de başarabilirsiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.