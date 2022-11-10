Antalya’da yaşayan Irak Türkmeni diş hekimi Kürşat Çavuşoğlu, farklı özellikleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Fransa’da yapılan 38. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda Türkiye’ye iki altın madalya kazandıran Kürşat Çavuşoğlu, 2023’te Kolombiya’da düzenlenecek Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda rekorunu egale etmek istiyor.

Antalya’da yaşayan Irak Türkmeni diş hekimi Kürşat Çavuşoğlu, farklı özellikleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Fransa’da yapılan 38. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda Türkiye’ye iki altın madalya kazandıran Kürşat Çavuşoğlu, 2023’te Kolombiya’da düzenlenecek Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda rekorunu egale etmek istiyor.

Çavuşoğlu, mesleğinin yanı sıra masa tenisinde 5 dünya şampiyonluğu, onlarca kupa ve yüzlerce madalyanın sahibi oldu. 2012’de Antalya‘da ilk kez katıldığı Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları‘nda (Medigames- World Medical and Health Games) masa tenisi dalında Türkiye’ye hem tekler hem de çiftlerde iki altın madalya kazandıran Çavuşoğlu bunun yanı sıra sağlık olimpiyatı olarak adlandırılan oyunlarda 2013 Hırvatistan, 2014 Avusturya, 2015 İrlanda ve 2017 Fransa olmak üzere teklerde 5 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

Kerkük’ten Türkiye’ye bir başarı hikayesi

Kerkük’te İlkokulda masa tenisi oynarken keşfedilerek okul takımına alınan Çavuşoğlu, Irak Milli Takımı’na girmeyi başararak 5 kez dünya şampiyonluğuna uzanan müthiş hayat hikayesi illa dikkat çekti. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda masa tenisi dalında teklerde 5 ve çiftlerde ise 4 altın madalya, toplam 9 altın madalya kazanan Çavuşoğlu, Türkiye’nin adını bütün dünyaya duyurup, tanıtmanın haklı gururunu yaşıyor. Son olarak Fransa’da yapılan 38. Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda Türkiye’ye iki altın madalya kazandıran Çavuşoğlu, 2023’te Kolombiya’da düzenlenecek Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda rekorunu egale etmek istiyor.

Kerkük’ten gelerek anavatanı Türkiye’ye yerleşti

Kürşat Çavuşoğlu, ilk ve orta eğitimini Kerkük’te bitirdikten sonra, 1978’de üniversite öğrenimi için anavatanı Türkiye’ye geldi. Önce 1979’da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başladı. 1980’de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1985’te mezun oldu. 10 yıl yurtdışında hem eğitimini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Kürşat Çavuşoğlu beş yabancı dil biliyor. Antalya’da serbest olarak mesleğini devam ettiren Kürşat Çavuşoğlu, spor yaşamını da beraber sürdürüyor. Sporcu bir aileden gelmenin kendisi için çok büyük bir şans olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kardeşlerimle, yer alması oldukça zor olan Kerkük karmasında forma giydik. Daha sonra ben o zamanlar Kerkük’ün en ünlü kulübü El-Savra’ya üye oldum. Bu arada Irak milli takımının Çinli antrenörünün Kerkük’te düzenlediği masa tenisi kampına katıldım ve kısa zamanda Kerkük’te bir numara oldum ve 1977’de Irak genç milli takımına seçildim. Uluslararası turnuvalarda Irak’ı temsil ettim. Kerkük karmasının kaptanlığını yıllarca yaptım. Çiftlerde Kerkük için yarıştığım milli eğitim karmaları şampiyonasında Süleymaniye şehrinde finalde Bağdat karmasını yenerek Irak birincisi olduk" diye konuştu.

Irak’ta her çocuk spor yapar

Çocukların düzenli olarak spor yaptığı bir ortamda büyüdüğünü söyleyen Kürşat Çavuşoğlu, "Mahalledeki çocuklardan çok da farkım yoktu. Spor yapıyordum; çünkü bizim orada, tüm çocuklar bunu yapardı. Futbol, basketbol, voleybol, Atletizm, yüzme, bisiklet, güreş, masa tenisi... Bizim oranın çocukları, bunlardan birini mutlaka yapardı. O yüzden, ilk çocukluk yıllarımda, sadece spor yaptığım için özel bir çocuk olduğumu hissetmedim. Arkadaşlarımdan ayrışmam. Onların biraz önüne geçmem için yaşımın ilerlemesi ve büyümem gerekti. Aynı şekilde, kardeşlerimle ilişkim de hiç anormal olmadı. Onlar da sporun içindeydiler. Hatta belli bir yaşa kadar, ailede en başarılı sporcu sıralaması yapılsa, muhtemelen ben onların gerisinde yer alırdım. Büyüdükçe ve başarılı olduğumu gördükçe, sporla ilgili başarılı olabileceğimi düşünmeye başladım" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de yıllar eğitimle başladı

Fakülteye girdiği yıl 1979’da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi masa tenisi takımını oluşturduğunu ve Türkiye Diş Hekimleri Şampiyonası’nda birinci olduklarını söyleyen Kürşat Çavuşoğlu, "Ertesi yıl İstanbul’a yatay geçiş yaptım, orada da dört yıl hem fakülte hem de üniversite masa tenisi takımında oynadım. 1980’de İstanbul TED Spor Kulübü masa tenisi takımında çalışmalara başladım. Orada 9 yıl oynadım, Terfi Liginden başladık Süper Lig’e kadar yükseldik" diye konuştu.

4 farklı Ülkenin liginde oynadı

İhtisas yapmak için bir yıl kaldığı Danimarka’da da Arhus SİSU Spor Kulübü’nde oynayan Kürşat Çavuşoğlu ’’Danimarka’nın komşusu İsveç o tarihte dünyanın en müreffeh ülkesiydi, benim için de şartlar uygundu, İsveç’e gittim, eğitimimi orada sürdürdüm. Umea şehrinde Umea Spor Kulübü’nde İsveç Bölge Ligi’nde oynamaya başladım. Dört ülkenin Irak, Türkiye, Danimarka ve İsveç Ligleri’nde masa tenisi oynamış ender sporculardan biriyim. Umea Şampiyonası’nda hem ferdi hem de çiftlerde birinci oldum. Altı yıl İsveç’te kaldım, hem mesleğimi hem de sporu devam ettirdim. 1995’te Kanada’da bir burs kazandım. 3 yıl Kanada’da kaldıktan sonra anavatanım Türkiye’ye döndüm ve Antalya’ya yerleştim. Antalyaspor’da 10 yıl oynayıp takım kaptanlığı yaptım, ASAT Spor’da da yıllarca oynayıp çeşitli başarılar elde ederek hem Antalyaspor’u hem de ASAT Spor’u Süper Lig’e çıkardık" şeklinde konuştu.

Türkiye masa tenisi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

2012’de Antalya’da yapılan Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’na ilk kez katılan Kürşat Çavuşoğlu, hem tekler, hem de çiftlerde Türkiye’ye iki altın madalya kazandırdı. O yıldan sonra başarıların devam ettiğini söyleyen Kürşat Çavuşoğlu ’’2013’te Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen şampiyonada teklerde altın, çiftlerde gümüş madalya, 2014’te Avusturya’nın Wels kentinde yapılan şampiyonada hem tekler hem de çiftlerde iki altın madalya, 2015’te İrlanda’nın Limerick kentinde düzenlenen şampiyonada teklerde altın, çiftlerde ise gümüş madalya, 2016’de Slovenya’nın Maribor kentinde gerçekleştirilen şampiyonada teklerde gümüş, çiftlerde ise altın madalya, 2017’de Fransa’nın Marsilya kentinde yapılan şampiyonada hem tekler hem de çiftlerde iki altın madalya kazandım. 2012’de Antalya’da yapılan Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda hem tekler, hem de çiftlerde iki altın madalya kazandım. Bu branşta iki altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldum. Türkiye masa tenisi tarihinde de bir ilki gerçekleştirdim. Ülkem adına benim için büyük bir gururdu" sözlerine yer verdi.

Unutamadığı maç

Kürşat Çavuşoğlu, Güney Koreli güçlü rakibi ile yaptığı maçı şöyle anlatıyor “2016 yılında Slovenya’da düzenlenen şampiyonda finalde 3-0 yenildiğim güçlü rakibim Güney Koreli Myung Han Kim’i bir yıl sonra Fransa’da 3-1 yendim. Tabiri caizse, Koreli Kim Slovenya’daki finalde masayı bana dar etmişti. Slovenya’da çift erkeklerde şampiyon olduğum partnerim İtalyan Massimo Tonacchera’nın çektiği ve bana gönderdiği rakibimin maç videolarını 4 ay nerdeyse her gün izdim. Amacım rakibimin zayıf ve kuvvetli yanlarını tespit edip, ona göre taktik geliştirmekti. Şampiyonluk unvanını geri almak için 4 ay hemen hemen her gün çalıştım. Bu kadar yoğun tempoda çalıştığımı gören ailem ve arkadaşlarım bile çok şaşırmıştı. İnanırsan başarırsın" açıklamasını yaptı.

Hedef, 6.kez dünya şampiyonluğu

Kürşat Çavuşoğlu’nun ileriye dönük en büyük hedeflerinden biri "28 Ekim-4 Kasım 2023 tarihleri arasında Kolombiya’nın Cartagena kentinde düzenlenecek olan Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları’nda (Medigames) ülkeme 6.kez dünya şampiyonluğu kazandırmak ve tekrar şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bu da ülkemin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır" diye ifade etti.

"Madalyalar tutkuyla sevdiğim ülkeme armağan"

Kazandığı 5 dünya şampiyonluğunu Türkiye’ye ve Türk halkına armağan eden Kürşat Çavuşoğlu ’’Dünya Şampiyonu olarak, altın madalyalar kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bu ülkede eğitim gören ve bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen ve çalışan bir vatandaş olarak tek borcum; ülkeme olan gönül borcumdur. Onu da madalyalar kazanarak ödemeye çalışıyorum. O madalyaları ülkem için kazandım. Bu gururu yaşamak için çok çalıştım. Kazandığım madalyaları tutkuyla sevdiğim güzel ülkeme armağan ediyorum. Ayrıca bu başarılarda bana her zaman destek olan aileme, arkadaşlarıma ve antrenörlerim Enver Abbas ve Yahya Gürcüm’e çok şey borçluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.