Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi gazeteci ve yazar Kürşat Başar’ı ağırladı. Düzenlenen bir söyleşi ile okurlarıyla buluşan Başar, “Kuşadası’nda olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kenti ve insanlarını çok seviyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi gazeteci ve yazar Kürşat Başar’ı ağırladı. Düzenlenen bir söyleşi ile okurlarıyla buluşan Başar, “Kuşadası’nda olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kenti ve insanlarını çok seviyorum” dedi.

Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi’ndeki Çalıkuşu Kültür Evi edebiyat dünyasının önemli isimlerini misafir etmeye devam ediyor. Çalıkuşu Evi’nin son konuğu ‘Başucumda Müzik’, ‘Yaz’ ve ‘İğreti Yaşamlar’ gibi sevilen kitaplarıyla tanınan gazeteci ve yazar Kürşat Başar oldu. Moderatörlüğünü ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı söyleşide Kürşat Başar, Çalıkuşu Kültür Evi’nin büyüleyici atmosferinde sevenleriyle edebiyat, müzik, hayat ve popüler kültür üzerine sohbet etti. Daha sonraysa 2003 yılında yayınlanan ‘Başucumda Müzik’ adlı romanını yazma süreciyle ilgili gelen soruları yanıtladı. Kuşadası Belediye Başkanı Oğuzhan Turan’ın da katıldığı etkinlik sonunda Başar, Kuşadalılar için kitaplarını imzaladı.

Edebiyatla henüz çocuk yaşlarda tanıştığını belirten Kürşat Başar, “Öncelikle Kuşadası Belediyesi’ni Çalıkuşu Kültür Evi projesini hayata geçirdiği için tebrik ediyorum. Yazarların buraya gelerek etkinliklere katılması Çalıkuşu Kültür Evi’ni yaşayan bir yer yapıyor. Kuşadası’nda olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kenti ve insanlarını çok seviyorum. Edebiyatla tanışmam babamın kitaplarını okumaya başlamamla oldu. Annem de zaten edebiyat öğretmeni olduğu için bizlere hep şiir okurdu. Kitaplarımı yazarken felsefeden çok faydalanıyorum. Felsefe, edebiyatı en çok besleyen alanların başında geliyor. Bende kitaplarımda hayatı felsefeyle ele alıyorum. Son dönemde ülkemizde basılan kitap sayısı hızla artmasına rağmen edebiyata ve okumaya olan ilginin giderek azaldığını gözlemliyorum. Gelişen teknoloji özellikle gençlerin kitaba olan merakını azaltmış durumda. Bu noktada öğretmenlere ve Çalıkuşu Kültür Evi gibi insanlara edebiyatı sevdirecek yerlere ihtiyaç var” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise gazeteci ve yazar Kürşat Başar’ı Kuşadası’nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Çalıkuşu Kültür Evi’ni Kuşadası’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla açtıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “İlerleyen dönemde hemşehrilerimizin Türk edebiyatının genç isimleriyle tanışmalarını da sağlayacağız” diye konuştu.