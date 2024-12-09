Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, kursağı yırtılan bir güvercini başarılı bir operasyonla hayata döndürdü.

Ağır yaralı halde merkeze getirilen güvercin, uzman ekiplerin titiz çalışması sayesinde yeniden uçma umuduna kavuştu. Kursağı tamamen yırtılan kuşa uygulanan cerrahi müdahalede, yara başarıyla dikildi. Operasyonun ardından güvercin, hızla sağlığına kavuşmaya başladı ve tedavi sürecinde katı mama yemeye başladı.

Merkez yetkilileri, güvercinin kısa süre içinde tamamen iyileşerek doğal ortamına bırakılacağını belirtti. Ayrıca, sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, hayvanseverlerden yardıma muhtaç hayvanları en kısa sürede merkeze ulaştırmalarını istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, sadece bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda sokakta yaşayan hayvanlar için bir yaşam umudu olmayı sürdürüyor.