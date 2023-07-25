Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren 14 LGS Kurs Merkezinde sınava hazırlanan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla önemli başarılar ortaya koydu. Sonuçlara göre 134 öğrenci fen liselerine olmak üzere, 250 öğrenci nitelikli liselere yerleşme hakkı kazandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Tarsus’tan Anamur’a kadar hizmet veren 14 LGS Kurs Merkezinden ücretsiz eğitim desteği alan bin 131 öğrenci, bir yıl boyunca Büyükşehir Belediyesinin öğretmenleri eşliğinde sınava hazırlandı. 4 Haziran’da gerçekleşen LGS sınavında ter döken lise adayları, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını 24 Temmuz’da açıklanan tercih sonuçlarıyla aldı. Sonuçlara göre 134 öğrenci fen liselerine, 116 öğrenci de nitelikli liselere yerleşme hakkı kazandı.



“Her geçen yıl başarı çıtamız daha da yükseliyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteklerin güzel sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Geçen yıl 44 öğrencimiz fen lisesini kazanmıştı. Toplamda da 102 öğrencimiz nitelikli liselere yerleşmişti. Bu yıl başarı çıtamızı biraz daha yükselttik. 24 Temmuz’da açıklanan sonuçlara göre bu yıl 134 öğrencimiz fen lisesine yerleşti. Toplamda da 250 öğrencimiz nitelikli liselere yerleşerek, bizleri çok mutlu ettiler” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ve il genelinde yine 14 LGS Kurs Merkezi ile hizmet vereceklerini kaydeden Karakuş, “Öğrencilerimizin sınavlardaki başarılarını her yıl daha da artırmak için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimizi kurs merkezlerimize bekliyoruz. Bizler öğrencileri sadece bilişsel alanda desteklemiyoruz. Onlarla yıl içerisinde geziler, etkinlikler yapıyoruz. Kısacası, öğrencilerimizi sınava en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Gelecek yıl da bu yılın üzerine ekleyerek, başarımızı artırmak için çalışacağız” diye konuştu.