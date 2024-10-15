Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini kent geneline yaymak amacıyla hayata geçirdiği Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile öğrencilere kaliteli ve nitelikli bir eğitim sunmayı sürdürüyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde açtığı kurs merkezleri sayesinde öğrencilerin akademik gelişimlerine destek sağlarken, çocukların iyi bir eğitim ihtiyacını da çözüme kavuşturuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurs merkezleri lise ve üniversitelere yerleşen öğrenci sayısı ile her geçen yıl başarı grafiğini daha da ileri taşıyor. Her öğrencinin akademik hedeflerine ulaşması bakımından gerekli altyapı ve donanımı sağlayan kurs merkezleri, nitelikli eğitmen kadrosunun yanı sıra kaynak kitap, konu anlatımı, rehberlik, sınav hazırlık programları, sosyal etkinlik ve atölye çalışmalarıyla öğrenciler yalnızca LGS ve YKS’de değil, okul hayatlarında da destekliyor.

"Öğrencilerimiz sınavlara eşit şartlarda hazırlanıyor"

Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin sorumlusu Erdem Anamurluoğlu, 2019 yılından beri hizmet veren merkezde öğrencilerin hem sınavlara hazırlık yaptığını, hem de okuldaki derslerine destek olduklarını belirtti. Öğrencilere kaynak kitap, deneme, soru bankası gibi destek sağladıklarını ve her hafta ücretsiz deneme sınavı yaptıklarını ifade eden Anamurluoğlu, "Böylelikle Mersin merkezdeki bir öğrenci ile buradaki öğrencimiz arasında, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede sınavlara eşit şartlarda hazırlanıyor" dedi.

Kurs merkezinin her yıl başarı grafiğini yükselttiğini söyleyen Anamurluoğlu, "Burada çok güzel ve dinamik bir ekip oluşturduk. Başarımızı artırmamızdaki en büyük etkenlerden biri de öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğini sağlamamızdır. Biz her ay veli ziyareti yapıyor, öğrencilerimizin çalışma ortamlarını yerinde görüyoruz" diye konuştu.

Her ailenin dershane ücretlerini karşılayacak maddi duruma sahip olmadığını vurgulayan Anamurluoğlu, "Aydıncık’ta zaten özel kurs merkezi olmadığı için, aileler çocuklarını mecburen ilçe dışına gönderiyor. Her aile de bütçe olarak bunu karşılayamıyor. Biz burada eğitim, kaynak kitap, deneme ve testleri ücretsiz şekilde sağlıyoruz" dedi.

"Çocuklarımız için büyük bir fırsat"

Oğlu kurs merkezinden faydalanan anne Semiha Kuzu da Aydıncık’ta özel eğitim imkanlarının oldukça kısıtlı olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezi, özellikle gelecek kaygısı taşıyan çocuklarımız ve bizim için çok iyi oldu. Herkes çocuğuna özel ders aldıramıyor ya da bunu sağlayacak imkanı olmuyor. Bu açıdan ücretsiz hizmet veren kurs merkezi, çocuklarımız için büyük bir fırsat" dedi.

Velilerden Hasan Artık ise kurs merkezinden faydalanan oğlunun geçen sene Silifke Fen Lisesi’ni kazandığını, kızının ise bu sene LGS’ye hazırlandığını ifade ederek, "Oğlum, buranın imkanlarının çok faydasını gördü. Oğlumun başarısını gördüğümüz için, kızımın da buraya yazılmasını ve bu imkanlardan faydalanmasını istedik" diye konuştu.

"Ek ders almak zorunda kalacaktım"

Bu yıl LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Osman Kuzu, kurs merkezinden oldukça memnun kaldığını dile getirerek, "Hocalarımız gayet donanımlı ve konuları bize en iyi şekilde anlatıyorlar. Ev ziyareti yapıyor ve bizimle ilgili durumları ailemizle paylaşıyorlar. Konu anlatımı ve kaynak desteği de yapıyorlar" diye konuştu.

Geçen senenin ardından bu yıl da kurs merkezinden faydalanan Ela Acar, Aydıncık’ta başka bir kurs merkezi bulunmadığını ifade ederek, "Burası olmasaydı ek ders almak zorunda kalacaktım" dedi.