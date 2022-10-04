Düzce Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bu yıl ilk defa başlattığı online başvuru sistemiyle birlikte 15 günde Bin 801 başvuru alarak rekora imza attı. İlk etapta 40 branşta kontenjan tamamlanarak kurslar başlayacak.

Düzce Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bu yıl ilk defa başlattığı online başvuru sistemiyle birlikte 15 günde Bin 801 başvuru alarak rekora imza attı. İlk etapta 40 branşta kontenjan tamamlanarak kurslar başlayacak.

Düzcelilerin ücretsiz meslek edinmeleri, serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve sosyalleşmesi amacıyla her yıl açılan BELMEK 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyor. 53 branş ve 9 farklı noktada açılacak olan kurslara Düzceliler yoğun ilgi gösteriyor. 15 Eylül’de online başvuru sisteminin de eklenmesinin ardından kurslara başvuru sayısında rekor artış gerçekleşti. Şu ana kadar Bin 801 vatandaşın başvurduğu kurslara online başvuru sayısı ise Bin 300 olarak açıklandı. 40 branşta kursiyer sayısı tamamlandı.

5 farklı dil kursu açılıyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, yeni eğitim yılına yeni kurslarla girerken en çok başvuru yabancı dil, geleneksel el sanatları ve modelistlik kurslarında oldu. Almanca, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 farklı dil eğitiminin ücretsiz olarak verileceği BELMEK kurslarıyla Düzceliler yeni lisan öğrenecekler. Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği Geleneksel El Sanatları, Modelistlik ve Mutfak Sanatları branşlarının kontenjanları da dolmak üzere.

Başvuru istatistiği açıklandı

Düzce Belediyesi BELMEK yöneticileri, başvuru yapanların istatistiklerini de çıkardı. Buna göre; başvuru yapanların yüzde 75’i kadın oldu. Yüzde 80 ile özellikle ev hanımlarına, çalışmayan gençlere ve mesleklerini geliştirmek isteyen ancak istihdamda olmayan kesimin başvuru yaptığı kurslarda eğitim istatistiği de belirlendi. Yüzde 56 lisans mezunu kursiyer adayı ise, BELMEK’e kendilerini geliştirmek için başvuru yaptı.

Mahalle konaklarında kurslar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün mahalle konaklarını birer birer hayata geçirmesiyle birlikte konaklarında da eğitimler verilmeye başladı. Çamköy ve Beyciler mahalle konaklarında mahalle sakinlerinden gelen taleplere göre kurslar açılacak. Ayrıca okuma yazma kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar için kontenjan sınırlaması olmayacak.