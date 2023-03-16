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Dünya Avrupa Şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü ve aynı zamanda Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan Murat Salih Kurnaz, Konya’da düzenlenen 76 ülkeden bin 65 sporcunun katıldığı ’Karate 1 Series A Organizasyonu’nda milli takım antrenörü olarak görev aldı.

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