Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlkadım Belediyesi olarak, başta Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere asli görevlerimizi sürdürürken, ilçe merkezinde gündüz iki katına çıkan nüfusa hizmet veriyoruz” dedi.

Karadeniz’in en büyük ilçesi olma özelliğinin yanı sıra sosyal bir merkez olma özelliği de taşıyan İlkadım ilçesinde gündüzleri nüfus yaklaşık 2 katına çıkıyor. Buna bağlı olarak İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asli hizmetler ikiye katlanıyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan İhsan Kurnaz, her gün büyük bir insan sirkülasyonunun yaşandığı İlkadım’da hizmetlerin aksamadan devam ettiğinin altını çizdi.

“İlkadım için özveriyle çalışıyoruz”

Kurnaz, “Gün içerisinde, birçok kamu kurumunun, ticarethane ve esnafın bulunduğu ilçemizde çok sayıda vatandaşımızı misafir ediyoruz. Şehrin merkezi konumundaki ilçemiz aralıksız her gün, hem komşu ilçeler hem de komşu şehirlerden gelen vatandaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın kullanışlı ve temiz bir ortamda yaşantılarını sürdürmeleri için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Belediye olarak nüfusumuzun 2 katına hizmet ediyoruz. Bu nedenle hem çalışanlarımız hem de bizlere daha fazla sorumluluk düşüyor. İlkadım Belediyesi olarak İlkadımlı vatandaşlarımız ve misafirlerimize gece-gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.