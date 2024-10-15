Kullanım ömrünü tamamlamış çöp konteynerlerinin yenilendiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım için tempomuzu her geçen gün yükselterek çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, hizmet kalitesini artırmak ve işgücünü verimli kullanmak amacıyla 150 adet yeni çöp konteynerini envanterine ekledi. Daha temiz bir İlkadım için çalışmalarını aralıksız sürdüren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç doğrultusunda ilçe merkezindeki çöp konteynerlerini yeniliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmasıyla kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri kaldırılarak, yerlerine yeni konteynerler konuluyor. 800 litre kapasiteli, hava şartlarına dayanıklı olan galvaniz konteynerler ile çevre kirliliğinin önüne geçilecek uygulamada, ilk etapta 120 çöp konteynerlerinin yenilenmesini yapıldı. Kent genelindeki diğer galvanizli çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını da gerçekleştiriliyor.

"Durmaksızın çalışacağız"

İlkadım’ın tüm sokaklarında bulunan çöp konteynerlerinin yenileneceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlkadımımız için durmaksızın çalışacağız. Hizmet üreteceğiz. Eski görüntüsüyle kentimize yakışmayan çöp konteynerini yeniliyoruz. Çöp konteynerleri çöp suyu ve bölgenin iklimi dolayısıyla sürekli olarak bakım-onarım ve yenileme gerektiriyor. Biz de yaptığımız incelemelerin ardından ilçemizde eskiyen çöp konteynerlerini değiştirmeye başladık. İlkadımımızın daha temiz ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi amacıyla belediyemiz öz kaynaklarıyla 150 yeni çöp konteyneri alıp Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce eksikliği önceden tespit edilen yerlere yerleştirdik. Daha temiz bir İlkadım için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlkadım için tempomuzu her geçen gün yükselterek çalışıyoruz. Bu vesileyle de Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli emekçi arkadaşlarımız başta olmak üzere çevre temizliği konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.