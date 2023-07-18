Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Agricities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) 2023 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu”, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katılımıyla yarın Samsun’da yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu akademisyenleri ve yerel yöneticileri bir araya getiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da açılışına katılacağı Agricities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu, 19 Temmuz Çarşamba günü Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecek.

5 oturumda yapılacak programda, tarım ekonomisi ve finansman yönetimi, örtü altı yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkiler, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kuraklık ve su yönetimi, tarımsal eğitim ve dijital tarım konuları ele alınacak. İki gün süresince konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından tarımsal konulardaki çağdaş yaklaşımlar ve güncel uygulamalar aktarılacak. İklim değişikliği sürecinde etkilenen tarım sektöründe yaşananlar ve çözüm yolları başta olmak üzere 20 ana konu gündemde olacak.

“Odak noktası olma yolunda önemli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Özellikle Covid-19 pandemi sonrası yaşanan süreçte gıdaya ulaşımın ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Agricities oluşumu ve 2. Küresel Tarım Forumu da bu gerçeğe küresel ve bölgesel ölçekte vurgu yapmanın, tarımsal sorunlara dikkat çekmenin bir platformu olma yolunda atılan bir adımdır. Forumun Samsun’da düzenlenmesi aynı zamanda ulusal tarımsal kalkınmanın da odak noktası olma yolunda önemli bir çalışma olarak tarihte yerini alacaktır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehrimizdeki çalışmalarımızda hem de üyesi olduğumuz uluslararası yerel yönetim birlikleriyle attığımız somut adımlarla bugüne dek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz” dedi.