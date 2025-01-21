Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiği Yozgat’ta çiftçiler kuraklık yaşanmasından endişe ediyor.

Yozgat merkeze bağlı Başıbüyük köyünde 40 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Memduh Özçelik, olması gerekenden daha sıcak havaların yaşandığını belirtti. Sıcak şekilde seyreden havalardan dolayı yazın kuraklık olabileceğini ifade eden Özçelik, özellikle kar yağmamasından dolayı endişe duyduğunu bildirdi. Özçelik, “Bundan 15-20 yıl önce bu zamanlarda dışarı çıkılmayacak kadar kar yağardı. Ama şu an ortalıkta kar diye bir şey yok. İlerleyen günlerde de eğer kar yağmazsa yaz dönemi sıkıntılı geçecek gibi. İnşallah olmaz ama kuraklık görünüyor” dedi.

“Kuraklık olduğu zaman çiftçi de şehirdeki insan da etkileniyor”

Üretimin düşmesinin herkese etkisi olduğunu söyleyen Özçelik, “Kuraklık olduğu zaman üretim düşer. Üretim düşünce herkese etkisi olur. Geçen sene de durum aşağı yukarı böyleydi. Bu aylarda biraz kar vardı, yağmur yoktu. Bu sene de yağmur biraz var ama kar yok. Çiftçiler tarlalarında ilkbaharda hazırlaması gereken nohut, mercimek için traktörle yer hazırlamaya başladı. Üstelik toprak da kuru. Böyle giderse ürün kaybına da yol açar” cümlelerine yer verdi.

“Dere yatağındaki su da azaldı”

Tarla kenarındaki derenin suyunun da azaldığını söyleyen Özçelik, “Dere yatağı 10-15 yıl önceki kar yağışlarında kıyısından geçilemeyecek kadar akardı. Ama şimdi su çok azaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar olur. Elimizden gelen bir şey yok. Kar veya yağmur yağmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.