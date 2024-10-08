Sivas’ta 180 gün önce toprakla buluşan şeker pancarı tohumları yetişerek hasat edilmeye başlandı. Şeker pancarı hasadı, iklimsel değişiklikler nedeniyle 10 gün erken başladı.

Türkiye’nin en yüksek şeker oranına sahip pancarlarının yetiştiği Sivas’ta, şeker pancarı hasadı başladı. Nisan ayı sonunda toprakla buluşan ve 180 günde yeterli olgunluğa erişen şeker pancarları, bu yıl erken gelişti. Hava sıcaklıklarının normal seyrettiği Sivas’ta çiftçiler şeker pancarı sökümüne başladı. Her yıl Ekim ayı ortasında başlayan şeker pancarı sökümü, sıcak havalar nedeniyle Ekim ayının ilk haftasında başladı. Yüzlerce dekar arazide şeker pancarı söküm mesaisine başlayan çiftçiler, rekoltenin geçen yıllara nazaran düştüğünü söyledi.

“Pancar sökümü yaklaşık 10 gün erken başladı”

Verimin normalin altında olduğunu söyleyen Hüseyin Karacalar, “Bu sene pancar sökümü yaklaşık 10 gün erken başladı. Bu sene havaların soğuk olmamasından dolayı verimlerimiz geçen senelere oranla düşük durumda. Geçen yıl verimlerimiz daha iyi durumdaydı. Bu sene ise mevsimlerden dolayı verim düşük seviyede. Geçen sene pancarın dekarına 7 ton civarında verim aldık. Bu yıl ise yaklaşık 6 buçuk ton civarında verim bekliyoruz. Hasat, geçen hafta pazartesi günü başladı. Pancar sökümü yaklaşık 1 ay kadar daha sürecek” dedi.