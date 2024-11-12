Son yılların en sıcak ve kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da etkili olan küresel ısınma develerin de dengesini bozdu. Normal şartlarda ekim ayından itibaren havaların soğuması ile kızgınlık dönemine giren ve güreşlere hazırlanan develerin sıcaklardan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Aydın’ın önemli kültürlerinden olan deve güreşleri 17 Kasım 2024 Pazar günü Işıklı’da yapılacak ilk güreşlerle başlayacak. Aydın’daki deveciler havaların geç serinlemesi nedeniyle pehlivan develerin antrenmanlarına gecikmeli olarak başlatırken, il genelinde pek çok pehlivan deve yürüyüşlere başladı. Aydın’ın İncirliova ilçesinde develer bağlı oldukları kölesteden çözülerek şehir merkezlerinde tur atmaya başladı. Kamyonetlerin arkasına bağlanarak yürüyüşe çıkarılan develer kış sezonu öncesi renkli görüntüler oluştururken, deveciler geç gelen kış nedeniyle pehlivan develerin kızgınlık dönemine henüz girmediğini belirttiler.

Develerin kızgınlaştığını gösteren en önemli belirtilerden olan tüylerinin uzaması ve ağızlarının köpüklenmesi olayının henüz gerçekleşmediği belirtilirken, önümüzdeki hafta Işıklı’da startı verilecek olan güreşler için de hazırlıkların başladığı kaydedildi.