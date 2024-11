Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, uluslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” etkinliğinin 12-14 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenleneceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası “AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO” etkinliğinin 12-14 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenleneceğini duyurdu. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın da katılacağı etkinliğin, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getireceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yapay zeka ve büyük veri çözümlerinin sektördeki rolü, operasyonel verimliliğin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi kritik konular üzerine yoğunlaşacağız” dedi.

‘Havacılığın küresel aktörleri bir araya gelecek’

ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar’ın da katılacağı etkinliğin, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getireceğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin öncülüğünde ICAO ile iş birliği yaparak, yapay zekanın havacılıkta güvenli ve etkili kullanımını sağlamak üzere küresel bir düzenleyici çerçeve oluşturduklarını ifade etti. Uraloğlu, bu çerçevenin havacılık sektöründe sürdürülebilir büyümenin önünü açacağını ve Türkiye’nin bu alandaki liderliğini pekiştireceğini vurguladı.

“Yapay zekanın getirdiği yenilikleri ve fırsatları tartışacağız”

Bakan Uraloğlu, etkinlikte düzenlenecek panel ve çalıştayların, yapay zekanın havacılık sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alacağını ifade etti. Uraloğlu, “Yapay zeka ve büyük veri çözümlerinin sektördeki rolü, operasyonel verimliliğin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi kritik konular üzerine yoğunlaşacağız. Aynı zamanda bu teknolojilerin politika geliştirme ve düzenleme süreçlerindeki rolünü de tartışacağız” dedi.

‘Havacılık ekosistemindeki yenilikçi modeller incelenecek’

Bakan Uraloğlu, etkinliğin havacılık sektöründe yenilikçi çözümleri destekleyecek bir platform sunacağını belirterek, “Büyük veri ve yapay zeka algoritmalarının, uçuş güvenliği ve hava aracı bakım operasyonlarındaki uygulamaları üzerine detaylı sunumlar yapılacak. Ayrıca, yolcu deneyimini iyileştirmek amacıyla kişiselleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin nasıl entegre edileceğini ve havacılık ekosistemindeki diğer yenilikçi modelleri inceleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘Karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ele alınacak’

Yapay zekanın havacılıkta veri temelli karar süreçlerindeki önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Uluslararası ortaklarımız ve sektördeki liderlerle birlikte, veri güvenliği, karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ve küresel düzenlemelere duyulan ihtiyaç gibi konulara da ışık tutacağımız bir etkinlik olacak. Tüm dünya için büyük önem taşıyan bu teknolojilerin sektörümüze entegrasyonunu konuşacağımız önemli bir platform olacak” diye konuştu.