Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında yönetim kurulu kararınca Kars İl Başkanlığına Salih Şahin atandı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında yönetim kurulu kararınca Kars İl Başkanlığına Salih Şahin atandı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısı sonrasında Kars İl Başkanlığına gazeteci Salih Şahin atandı. Şahin’in atanma yazısı Kars Valiliğine de gönderildi.

KGK Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atanan Şahin yaptığı açıklamada, “Kısa adı KGK olan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi 3335 sayılı yasa ile "Ulusal Birlik" statüsünde 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. 79 il ve 58 yurtdışı başkanlıkları bulunan ve merkezi Ankara’da olan KGK Yaygın Medya Meslisi, Yerel Medya Meclisi ve Dış Medya Meslisi olmak üzere üç meclisten oluşuyor. 12 kişilik yönetim kurulu olan basın kuruluşunun amacı da gazetecilik mesleğinde birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak olup genel başkanlığını da Mehmet Ali Din yapmaktadır. Genel başkan bizzat arayarak beni örgütte görmek istedi. Bende kabul ettiğim bu görevle kentteki yerel ve ulusal basın temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim” dedi.