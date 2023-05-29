Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı (SKA) öğrencilere tanıtıyor. Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 gün boyunca gerçekleştirilen eğitim çalışmasında 100 öğrenci, dünya genelinde tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek sunum yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyamızın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların çözülebilmesi için belirlenen ve ortak bir plan ve gündem sağlayan Küresel Amaçların yerelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları da devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından Ali Güven Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yapılan Küresel Amaçlar Atölyesi 100 öğrencinin katılımı ile düzenlendi. Atölye çalışmasında öğrenciler, öncelikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili genel bilgi verildikten sonra, atölyeyi interaktif bir şekilde devam ettirmek için grup çalışması yapıldı. Daha sonra Küresel Amaçların derinlemesine anlaşılması ve harekete geçilmesi hedefiyle dünya genelindeki sorunlar tespit edilip her bir öğrenci grubu tespit ettikleri sorunlara çözüm yolları geliştirerek, sunum yaptı ve hayal ettikleri ülkeleri tasarladı.

Atölye çalışması neticesinde öğrenciler, küresel sorunlara karşı farkındalık ve kolektif çalışma bilinci kazanırken, hitap ve sunum yeteneklerini de güçlendirmiş oldu. Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, Küresel Amaçların yerelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.