Balkan Şampiyonası’nda Kürek Milli Takımı; 7 Altın, 5 Bronz ve 3 Gümüş madalya kazandığı yarışlarda birinci sırada yer alarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Balkan Şampiyonası’nda Kürek Milli Takımı; 7 Altın, 5 Bronz ve 3 Gümüş madalya kazandığı yarışlarda birinci sırada yer alarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

9-11 Eylül tarihlerinde Bosna-Hersek/Visegrad’da düzenlenen 2022 Balkan Şampiyonası’nda Kürek Milli Takımı, şampiyonaya Genç ve Yıldız kategorilerinde toplam 20 ekip ve 38 sporcu ile katıldı. 2022 Balkan Şampiyonu olan Kürek Milli Takımı, 7 Altın, 5 Gümüş ve 3 Bronz madalya ile toplam 15 madalya kazandı.

Genel sonuçlarda 74 puanla birinci sırada yer alarak Balkan şampiyonu olan ay-yıldızlılar, Erkeklerde 49 puanla birinci sırada, kadınlarda ise 25 puanla ikinci sırada yer aldı. Genel sonuçlara göre şampiyonayı Romanya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırada tamamladı.

Kürek Milli Takımı’nın aldığı dereceler ise şu şekilde:

Genç Erkekler (JMA)

İki Tek (Enes Biber - Aytimur Selçuk)

İki Çifte (Ahmet Ali Kabadayı - Halil Kaan Köroğlu)

Dört Tek (Alper Şevket Eren - Cevdet Ege Mutlu - Fatih Mehmet Avcı - Yusuf Ziya Ateş)

Sekiz Tek Dümencili (Aytimur Selçuk - Enes Biber - Alper Şevket Eren - Cevdet Ege Mutlu - Yiğit Yaşar Doğruok - Fatih Mehmet Avcı - Ahmet Ali Kabadayı - Mahmut Tiryaki - Nazım Arda Kabasakal (d)

Yıldız Erkekler (JMB)

İki Tek (Yasin Şen - Eren Akbaş)

Dört Tek (Metehan Yavuz - Berat Aydın - Mehmet Emin Sarıoğlu - İbrahim Hakkı Canyiğit)

Sekiz Tek Dümencili (Metehan Yavuz - Berat Aydın - Mehmet Emin Sarıoğlu - İbrahim Hakkı Canyiğit - Şakir Özdemir - Mustafa Sarı - Yasin Şen - Eren Akbaş - Nazım Arda Kabasakal (d)

Gümüş madalya alan milliler ise şu isimlerden oluşuyor:

Genç Kadınlar (JWA)

İki Tek (Irmak Fertuğ - Simla Suay Alıncı)

Dört Tek (Irmak Fertuğ - Simla Suay Alıncı - Şerife Şirin Çevik - Eda Erkan)

Yıldız Kadınlar (JWB)

Tek Çifte (Derensu Kutluata)

İki Çifte (Damla Sungunapa - Sıla Ergül)

Dört Çifte (Derensu Kutluata - Sıla Ergül - Damla Sungunapa - Nisan İpar)

Bronz madalya alan milliler şunlar:

Genç Erkekler (JMA)

Tek Çifte (Eren Efe Kara)

Dört Çifte (Ahmet Erdem - Mehmet Poyraz Saltık - Giray Yazçayır - Emir Elma)

Yıldız Erkekler (JMB)

İki Çifte (Gökman Kaan Sezer - Süleyman Yılmaz)

Dördüncü olan milliler:

Genç Kadınlar Tek Çifte (Eda Erkan)

Genç Kadınlar İki Çifte (Sıla Ergül - Damla Sungunapa)

Yıldız Kadınlar Dört Çifte (Irmak Fertuğ - Nisan İpar - Yağmur Berkkam - Simla Suay Alıncı)

Yıldız Erkekler Dört Çifte (Gökmen Kaan Sezer - Süleyman Yılmaz - Muhammet Kuday Bulut - Mehmet Yıldız)

Yıldız Erkekler Tek Çifte ise Erdem Taş, şampiyonayı 5. olarak tamamladı.