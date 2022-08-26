Bodrum’da marketten aldığı 2 kişilik şişme botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Türk karasularına itilen ve sürüklenmeye başlayan göçmenin yardım çağrısı üzerine imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti.

Gezi teknesi ile İtalya’ya göçmen kaçakçılığı

Gezi teknesi ile İtalya’ya göçmen kaçakçılığı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.