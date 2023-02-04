Hatay’ın Samandağ ilçesinde 50 yaşındaki Abdullatif Özçelik ailesiyle birlikte tandır ekmeği yaparak geçimini sağlıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 50 yaşındaki Abdullatif Özçelik ailesiyle birlikte tandır ekmeği yaparak geçimini sağlıyor.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesinde 6 yıldır tandır ekmeği yapan 50 yaşındaki, Abdullatif Özçelik ailesiyle tandırda ekmek yapıp, geçimini sağlıyor.

Özçelik, "Tandır ekmeği yapmak için her sabah 3’te kalkıyoruz tandırı hazırlıyoruz tandır saat sabah 08.00’da hazır oluyor. Bizde aileyle birlikte kepekli ve kepeksiz ekmek yapmaya başlıyoruz. Zahmetli bir iş ama eşim, ablam ve kızım ile birlikte Kepekli ve kepeksiz tandır ekmeği, isteğe bağlı ise börek ve biberli yapıyoruz. Bunların hepsi kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.