Sinop’ta önceki yıl ilk kez lavanta ekimi yapan Filiz Özdemir, başlattığı girişimle arkadaşına da örnek oldu. Bitişiğindeki tarlayı da arkadaşına kiralatan kadın, deneyimlerini paylaşıyor, el ele ikinci lavanta bahçesini kuruyor.

Sinop’ta önceki yıl ilk kez lavanta ekimi yapan Filiz Özdemir, başlattığı girişimle arkadaşına da örnek oldu. Bitişiğindeki tarlayı da arkadaşına kiralatan kadın, deneyimlerini paylaşıyor, el ele ikinci lavanta bahçesini kuruyor.

Sinop’un Bektaşağı köyünde 2020 yılında tarlasına lavanta eken Filiz Özdemir(49), ilde lavanta ekimini yapan ilk girişimci oldu. Attığı ilk adımla arkadaşı Neriman Çöpçü’ye de örnek olan genç kadın, ekim yaptığı bahçenin hemen yanındaki tarlayı da arkadaşına kiralattı, deneyimlerini arkadaşıyla paylaştı. El ele veren girişimci kadınlar ikinci lavanta bahçesini kurdu.

“Farklı bir şey yapmak istiyordum”

Uzun yıllar kentte esnaflık yaptığını ve artık farklı işe girişmek istediğini belirten Neriman Çöpçü, “Toprağı ve çiçekleri de sevdiği için uzun yıllardır farklı bir şey yapmak istiyordum. Filiz zaten arkadaşımızdı dernekte, lavanta üretiyordu. Bana ‘gel birlikte yapalım’ dedi, kadın girişimciler olarak Sinop’ta da kadınlar bir araya gelsin istedik ve başladık. Filiz’in yanında boş bir tarla vardı, ben de orayı kiraladım, güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Turizmine katkı sağlayacak

6,5 dönümlük tarlada 7 bin lavanta fidesi dikmeyi planladıklarını söyleyen Çöpçü, bahçelerini yaz aylarında turizme de açmayı düşündüklerini kaydetti. Çöpçü, “Hem hobi, hem zevk para kazanmak hem de Sinop’un turizmine katkı sağlamak. İnsanlar lavanta çiftliği için farklı ülkelere gidiyor, biz neden memleketimizi lavanta cenneti yapmayalım diye düşündük” dedi.

“Birbirimize destek oluyoruz”

Sinop’ta ilk kez 2020 yılında lavanta ekimi yapmaya başlayan ve arkadaşına da girişimcilik konusunda örnek olan Filiz Özdemir, “Ben 2020 yılında başlamıştım ilk dikime, geçen yıl da devam ettim. Arkadaşlarımıza da örnek olması açısından iki kadın girişimci olarak tarlamın yanındaki alanda 6,5 dönüme daha tekrar dikim yapıyoruz. Görsel olan cinslerden intermedia cinsinde yapmayı düşünüyoruz, bugün çalışmalara başladık. Birbirimize destek oluyoruz, girişimci kadınlar olarak Sinop’ta ses getirmeye çalışacağız. Burayı turizme açmayı düşünüyoruz, yaz aylarında turist sayımız fazla. Farklı yerlere de sahip olduğumuzu göstermek istiyoruz, tıbbi aromatik bitki yetiştiğini de duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.