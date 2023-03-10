Kahramanmaraş’ta bir esnaf, yıkılan iş yerinin üzerine kurduğu çadırdan, depremden sonra şehri terk edenlere geri gelmeleri için çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler; 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Yaşanan felaket sonrası yaklaşık 400 bin insan Kahramanmaraş’ı terk ederken, Trabzon Caddesi’nde bulunan iş yeri yıkılan, daha sonra ise açtığı çadır ile şehri terk edenlere seslenen esnaf, Kahramanmaraş halkının tekrardan dönmesi yönünde çağrı yaptı.

"Caddemizin ayağa kalkıp eski zamanlarına dönmesini istiyoruz"

Cadde üzerinde kurduğu çadırın yanına ‘Trabzon Caddesi Yaşıyor’ diye slogan asan esnaf Yahya Canlı, "Kahramanmaraş’ta iyi günlerimiz de oldu, şimdi de böyle bir felaket yaşadık. Rabbim bunu kaderimize yazdıysa başımızın üzerinde yeri var. Bundan sonra şehrimiz için, caddemiz için, insanlarımız için çalışmamız lazım. Biz kurduğumuz bu çadır vesilesiyle ‘Şehrimizi terk etmeyelim, bugün şehrini terk eden yarın vatanını terk eder’ mesajı veriyoruz. Biz caddemizi ve şehrimizi terk etmiyoruz. Bize teslim edilen bu mirasları sonuna kadar, ölene kadar yaşatacağız. Ben 36 yıldır Trabzon Caddesi’nde esnafım. Önceden futbol oynadım, daha sonrasında spor giyim mağazası açtım ve işlettim deprem öncesine kadar. Bizim bu çadırı kurup üzerine yazı yazmadaki amacımız caddemizi ve şehrimizi terk etmeyeceğiz. Gidenlere dönün diyoruz. Trabzon Caddemizin ayağa kalkıp eski zamanlarına dönmesini istiyoruz, insanlara vermek istediğimiz mesaj bu aslında. Kahramanmaraş kahraman olduğu gibi Trabzonlu kardeşlerimiz de kahramandır. Biz burayı Trabzon’a yakışır bir cadde istiyoruz. Biz kardeş memleketimiz Trabzon’dan manevi destek istiyoruz" dedi.