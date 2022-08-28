Haliliye Belediyesi kurduğu atölyelerde üretim, tamir ve dönüşüm yaparak öz kaynaklarını koruyor.

Haliliye Belediyesi kurduğu atölyelerde üretim, tamir ve dönüşüm yaparak öz kaynaklarını koruyor.

İlçede altyapı ve üstyapıya yönelik artan yatırımların ardından Başkan Mehmet Canpolat, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyeleri gezdi. Teknik ekip ile alanda inceleme yapan Başkan Mehmet Canpolat, Fen İşleri Müdürlüğünün atölyeleri ile güçlendiğini ifade etti. Haliliye Belediyesinin kendi kendine yeten bir belediye haline geldiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğümüzde kurumsal yapının yerine oturması adına atölyelerle ilgili güçlendirmeye gittik. Bu doğrultu çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüzü ziyaret ettik, orada hummalı bir çalışmamız var. Haliliye Belediyesi artık kendi kendine yetebilen Fen İşleriyle bir belediye olma yolunda devam ediyor. Gerek iş makineleri, gerekse diğer ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili olan bütün iş ve işlemleri tamamladık. Geleceğe, gelecek yarınlarına Haliliye Belediyesi Fen İşleri olarak sağlam adımlar atarak yürümeye devam edecektir” dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki şantiye alanlarını inceledikten sonra Park Bahçe Müdürlüğüne ait atölyeleri inceledi. Müdürlük bünyesindeki atölyelerde parklara kazandırılan kamelya, piknik masaları ve sandalyelerin belediye bünyesinde üretildiğine vurgu yapan Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi müdürlükleriyle üreten bir belediye haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Haliliyemizde satın almaları minimuma indirdik”

Atölyeler sayesinde alınan malzeme sayısının da azaldığını söyleyen Başkan Mehmet Canpolat, “Park Bahçe Müdürlüğünde artık kurmuş olduğumuz atölyelerle birlikte banklarımız, kamelyalarımız, çocuk oyun gruplarımızın nitekim tamiri, bakımı, onarımı belediyemiz bünyesinde yapılıyor. Ahşapla ilgili olan kısımlar, gerek bir taraftan bitki ve ağaç çeşitlendirilmesi olsun, gerekse bir taraftan parklarımız yeni dizaynları, bakımları, onarımları da yine Haliliye Belediyemizin Park Bahçe Müdürlüğü bünyesindeki ilgili şef, ilgili usta arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Haliliye Belediyesi olarak yeni parklar, yeni piknik masaları ve yeni kamelyalar doğrultusunda her şeyi Haliliye Belediyesi olarak biz üretiyoruz. Biz üretiyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Artık yenisini dışarıdan almaya gerek yok. Haliliye Belediyesi fen işlerinde, park bahçesinde, diğer müdürlüklerinde üreten bir belediye haline gelmiştir. Kendi kendine yetebilen bir belediye haline gelmiştir. Günümüz coğrafyasına, dünyaya baktığımız zaman üretimin son derece ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Biz de Haliliye Belediyesini yaklaşık 2019’dan bugüne kadar kendi kendine ayakları yere basabilen, kurumsal yapısını tamamlamış ve içeride üretim ile birlikte dışarıya bağımlılık, dışarıdan satın almaları minimum indirmiş kendi kendine üretip, vatandaşlarımızın hizmetine sunulan bir belediye haline getirdik. Haliliye Belediyesi olarak biz burada vatandaşlarımızın her zaman için emrinde olmaya, hizmetinde olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.