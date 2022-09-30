Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, kurdeşen olarak da bilinen ürtiker hastalığının tedavisi mümkün olduğunu belirterek, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, kurdeşen olarak da bilinen ürtiker hastalığının tedavisi mümkün olduğunu belirterek, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, ’’kurdeşen’’ olarak bilinen ürtiker hastalığının ciltte kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı ile seyreden, genellikle kendiliğinden kaybolup, ciltte başka yerde tekrar çıkan lezyonlar olduğunu kaydetti. Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Tat, ’’Vücutta her hangi bir yerde çıkabilir. Çoğu zaman kaşıntı yanında yanma, batma gibi semptomlar da olabilir. Tanısı lezyonların görülmesi ile kolayca konulabilmektedir. Ürtiker, toplumuzda sık görülmektedir. 6 haftadan kısa süren durumları akut, daha uzun süre olması da kronik olarak sınıflandırılmaktadır. Ürtikerin tedavisinde altta yatan nedeni bulup tedavi etmek önemlidir. Sıcak, soğuk, basınç, titreşim gibi fiziksel etmenler ürtikere neden olabileceği gibi, besinler, katkı maddeleri, ilaçlar da ürtiker sebebi olabilmektedir. Ürtiker ile birlikte bazı romatizmal ve endokrin hastalıklar da olabilir. Bu nedenle kronik ürtikeri olan hastalar altta yatan hastalık açısından mutlaka araştırılmalıdır. Eğer bulunabiliyorsa, bu nedenleri ortadan kaldırılarak hastalığı iyileşmesi sağlanmalıdır, ayrıca varsa ürtikeri tetikleyen nedenlerin bulunup, önlenmesiyle, hastalık aktivitesi azaltılmaya çalışılmalıdır. Ürtikerde hastalığın aktivitesinde değişkenlik söz konusu olabilmektedir. Böyle olunca bu durumlar da göz önüne alınarak, hastalara ‘gerektiği kadar çok fakat mümkün olduğunca az’ tedavi vermek gerekmektedir. Tedaviye bağlı yan etkileri en az olacak şekilde tedavi planlanması yaparken, semptom kontrolü ve yaşam kalitesindeki iyileşmeyi de en üst seviyede tutmak amaçlanmalıdır. Bu açıdan hastalar yakın takip edilmelidir. Biz de ürtiker nedeni ile başvuran hastalarımızı, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde ürtikerin nedenini bulmak için detaylı olarak değerlendirip, sonrasında etkin tedavisini yapabilmekteyiz’’ dedi.