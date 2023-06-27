Erzurum-Ağrı Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Veteriner Kubilay Aktaş, kurbanlık seçimi ile alakalı önemli hatırlatmalarda ve tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarlarında ve satış yerlerinde hareketlilik en üst noktaya çıkarken, vatandaşlar özellikle sağlıklı kurban seçimi noktasında tereddütlü davranıyor. Erzurum-Ağrı Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Veteriner Kubilay Aktaş, sağlıklı kurban seçiminde son aylarda ortaya çıkan şap hastalığının ön plana çıktığını belirterek, “Tüm kontrol ve denetimlere rağmen sağlıklı olmayan hayvanların satışı oluyor. İnsanlarımızın buna çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Sağlıklı bir hayvandaki dört temel özellik

Türkiye’de etkili olan ve birçok ilde pazarların kapanmasına neden olan şap hastalığına dikkat çeken Aktaş, “Halka arasında dabak olarak da bilinen bu hastalık çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Kurban seçiminde sağlıklı hayvan alımında dört temel özelliğe dikkat etmek gerekiyor. Hayvanın ağzının içinde ve çevresinde yara olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Hayvanın topallaması ya da halsizliği önemli bir belirtidir. Şap hastalığına yakalanan hayvan zayıf olur. Hayvanın tüylerinde keçeleşmede önemli bir belirti. Şap hastalığı, genellikle enfekte hayvanların solunum yolu salgıları, tükürük ve dışkısı yoluyla yayılmaktadır” diye konuştu.

“Hijyene dikkat etmek lazım”

Şap hastalığının nadir de olsa insanlara bulaşabileceğini ifade eden Veteriner Kubilay Aktaş, “Hastalığına karşı koruyucu önlemler alınmasını tavsiye ediyoruz. Kurban kesimi ve et parçalamada mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Sağlıklı olarak alınan bir hayvanda birkaç gün sonra da hastalık ortaya çıkabilir. Şüpheli durumlarda, vakit kaybedilmeden veteriner hekime bilgi verilmesi gerekir. Bununla birlikte kurban seçimi, satın alınması, kesilmesi, etlerinin parçalanması ve saklanması konularında mutlaka uzmanların tavsiyelerine uyulması gerekir” şeklinde konuştu.